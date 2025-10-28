元衆議院議員の宮崎謙介氏が26日のABEMA的ニュースショーに出演した際に、高市内閣で最年少、初入閣を果たした小野田紀美経済安全保障担当大臣（42）について語る場面があった。【映像】小野田氏のシルバードレスが話題になった閣僚写真宮崎氏は「彼女は2016年の参議院選での当選で、私はちょうど入れ替わりだったので、会ったことはないが、噂はよく聞いている」とコメント。その上で「ご本人は保守とは言っていないが、世