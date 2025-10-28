秋田県内は２７日もクマによる被害や影響が相次いだ。秋田市雄和萱ヶ沢では、クマに襲われたとみられる女性の遺体が見つかった。一方、クマの目撃情報を受けて利用を中止している同市中心部の千秋公園では同日午後５時現在も捕獲されず、付近の住民に不安が広がっている。（鈴木茉衣、簗田明）秋田東署の発表によると、遺体は午前１１時頃、同市雄和萱ヶ沢の田んぼ近くの側溝で、うつぶせの状態で見つかった。損傷が激しく、近