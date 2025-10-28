元ＮＭＢ４８で、シンガー・ソングライターの山本彩が２４日付で自身のＳＮＳを更新。同じく元ＮＭＢ４８の渋谷凪咲とランチツーショットをアップした。「おひさし凪ちゃランチして、ショッピングしていっぱい喋って、いっぱい笑って外は雨でも、心は快晴な日でした」と投稿。サラダボウルを持ち、笑顔のツーショットを公開。コーヒーを飲む姿なども披露した。この投稿に渋谷が「相合傘もありがとうございました」と秘話