女優の山本美月が２５日付で自身のＳＮＳを更新。親子でハウステンボスを楽しんだ様子を公開した。「前回いつ行ったか記憶がないくらい久しぶりに、ハウステンボスへ☆小さい時は、何度も行ってたのです。長崎空港がある大村市に住んでいたことがありました」と過去に長崎県に住んでいたことを明かし、「今回のお目当てはミッフィー！友達が行ってて写真見せてもらって、あまりの可愛さに即飛行機予約！カフェ、可愛かったー