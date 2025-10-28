アクティブに輝く夫婦、みちょぱさん（池田美優）と大倉士門さんが「CW-X（シーダブリュー・エックス）」のチャレンジングパートナーに就任！2025年10月1日より始まる新プロモーションでは、「夫婦や友人と一緒に楽しむスポーツライフ」をテーマに、お二人がリアルに愛用するウェアを通して快適でスタイリッシュな運動習慣を提案します。自然体で楽しむ姿に、思わず「私も始めてみたい&