プロゴルファーの三浦桃香が自身のInstagramを更新。まさかの相手に負けて、首を切られそうになる写真を公開しました。 「グーを出せば勝てるのに…」三浦プロが負けた相手とは？ 三浦プロは「バルタン星人に負けました」とコメントして、イーグルポイントゴルフクラブ（茨城県）で行われた「日本プロシニア円谷HDウルトラマン杯」での写真を投稿。見ると、バルタン星人に首を切られそうになる三浦プロ