【イスタンブール共同】米地質調査所（USGS）によると、トルコ西部バルケシル県で27日午後10時48分（日本時間28日午前4時48分）ごろ、マグニチュード（M）6の地震があった。イェルリカヤ内相によると、住宅など複数の建物が倒壊したが、初期情報では死者は確認されていない。震源はバルケシル県スンドゥルグの東南東約4キロで震源の深さは8キロ。