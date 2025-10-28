高市早苗首相は10月24日の所信表明演説で、「OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直し」に言及した。これは自民党と日本維新の会の連立政権合意書にも盛り込まれており、厚生労働大臣に就任した上野賢一郎氏も10月22日の会見で「丁寧に議論していきたい」と語るなど、前向きな姿勢を示している。 【画像】高市政権の裏キーマン しかし、市販薬と成分が同じOTC類似薬の保険適用除外は、自民党の強力な支持基盤