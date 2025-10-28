にわかには信じられないかもしれないが、過疎地域では現在でも「女性がでしゃばるな」「若いくせに生意気を言うな」といった言葉がつかわれている。いったいなぜなのか。【画像】都市部の人が無意識に押し付けている？理想的な田舎の風景花房氏の書籍『田舎の思考を知らずして、地方を語ることなかれ過疎地域から考える日本の未来』より一部を抜粋・再構成し、その背景と、田舎の若者が都市部でぶち当たる壁について解説する。