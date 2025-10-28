苫小牧市で50代の男性2人を乗用車ではね殺害しようとしたとして暴力団幹部の男ら5人が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは稲川会小林組・幹部の布施誠容疑者ら男5人です。5人は9月19日苫小牧市内で50代の男性2人を乗用車ではね殺害しようとした疑いが持たれています。男性2人は胸の骨を折るなどの重傷です。警察によりますと、稲川会小林組の代表が被害者の男性2人と電話で口論になり幹部の布施容疑者ら5人を男性宅に