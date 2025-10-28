きのう夜札幌市中央区の国道で、80代の女性が軽ワゴン車にはねられる事故がありました。女性は骨折をした疑いで病院に搬送されています。事故があったのは、札幌市中央区南13条西11丁目の国道230号です。きのう午後11時ごろ、80代の女性が、市内中心部に向かって走っていた軽ワゴン車にはねられました。女性は左腕と右足を骨折した疑いで病院搬送されましたが、意識はあるということです。女性は押しボタン式の信号機がある横断歩