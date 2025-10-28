お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が２５日付で自身のインスタグラムを更新。相方の松尾駿とともに水着姿を披露した。「ＯＫＩＮＡＷＡ」と投稿。ビーチで長田は白を基調としたサーフパンツ、松尾はオレンジのブーメランパンツを着た様子を公開した。この投稿に「なんちゅー海パン」「え？セーフなんですか笑」「松尾さん、やばいかっけー」「松尾の面積少なっっ」「長田さんも次はブーメランでお願いします」