米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】週明け27日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比01銭円高ドル安の1ドル＝152円84〜94銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1640〜50ドル、178円02〜12銭。米国と中国の貿易摩擦緩和を期待したドル買い円売りと、米長期金利の低下に伴うドル売り円買いが交錯し、方向感に乏しい展開だった。