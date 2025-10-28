「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（31）が2025年10月22日、自身のインスタグラムを更新。オールホワイトコーデを着こなす衣装ショットを披露した。「白色コーデ良いですね」の声岡田さんは、出演するテレビ番組の放送を告知し、全身白いアイテムを合わせた衣装で微笑む姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白いシャーリングデザインのトップスとロングスカートを着用。少し首を傾け、微