キセキレイはキレイ好き 鳥界の美化委員 胸から腹にかけて鮮やかな黄色い羽があることから「キセキレイ」の名がついたこの鳥は、九州から北のほぼ全国に生息しています。川辺や水のある場所で尾羽を上下に動かす様子から「石たたき」「庭たたき」といった異名をとります。そのかわいらしい動きや見た目と同じくらい注目したいのが、「キレイ好き」といわれる一面です。 キセキレイは、清らかな水のある場所を好んで生活します。