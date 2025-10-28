モデルでタレントの谷まりあのコーデショットが、注目されている。２８日までにインスタグラムで「寒くなりましたね暖かくしてね？」とハートマークと一緒につづると、コーデショット複数枚を公開。レザージャケットに、プリーツのミニスカートを合わせており、美脚がチラリと見えるスタイルになっている。この投稿にファンからは「とんでもない可愛さ」「かっこいいしか言えん」「いつ見ても綺麗すぎ」「まりあちゃん反則