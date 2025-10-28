ドジャース、ムーキー・ベッツ内野手の妻・ブリアンナさんが２７日（日本時間２８日）、自身のインスタグラムに新規投稿。トロントでのワールドシリーズ第２戦後に撮影された家族写真を公開した。移動用の球団ジャージに身を包んだベッツに、背番号５０をあしらった特注コーデのブリアンナさん。長女・キンリーちゃん、長男・カイくんを前に、穏やかな笑みを浮かべている。今年、ドジャースタジアムで行われた家族による始球