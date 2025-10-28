自作のフィッシングサイトを使い、他人の口座から不正送金するなどした疑いで17歳の少年ら2人が逮捕されました。千葉県の17歳の少年は2024年、SNSで知り合った相手の銀行口座に不正アクセスし、口座からあわせて現金50万円を送金した疑いがもたれています。また、不正送金と知りながら現金を受け取った疑いで、友人の18歳の少年も逮捕されました。警察によりますと17歳の少年はSNSで、一緒にアイドルのコンサートに行く人を探して