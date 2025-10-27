緑内障は視野が徐々に狭くなっていく病気ですが、ほとんど自覚症状がないのだそうです。今回は、緑内障の原因やなりやすい人の特徴について、「入間すずき眼科」の鈴木先生に解説してもらいました。 監修医師：鈴木 貴英（入間すずき眼科） 新潟大学医学部卒業。順天堂大学医学部附属練馬病院や順天堂大学医学部附属順天堂医院、東京都立東部地域病院などで経験を積む。令和6年に「入間すずき眼科」を開院、院長となる。日本