札幌市内では去年を大幅に上回るペースでクマの目撃や被害が相次いでいます。中央区の保育園では園内にクマが出没した想定で対応訓練が実施されました。「クマクマいるぞ」札幌市中央区宮の森にある保育園で実施されたクマ出没対応訓練です。園内にクマが出没した想定で実施されました。宮の森地区では今月、荒井山ジャンプ台付近などでクマが目撃され周辺の荒井山緑地などが閉鎖されています。（札幌・西警察署土橋将人