国際交流も兼ねたスポーツイベントです。 長崎で働く外国人たちが、国の垣根を越えてフットサルを楽しみました。 県内で働く外国人の定着につなげようと、長崎市で開かれたフットサル大会。 在日外国人に向けた「就労支援アプリ」などを展開している企業が、初めて開催しました。 外国人と日本人約100人が参加し、6つの国別に分かれてゲームを楽しみました。 （ネパール人）