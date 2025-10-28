中国・雲南省の小学校で複数の児童がめまいや腹痛、嘔吐（おうと）、しびれなどの症状を繰り返し訴えているが、原因は特定されていない。中国メディアの紅星新聞などが26日に報じた。記事によると、騒動が起きているのは雲南省昭通市彝良県洛澤河鎮にある小学校。9月の新学期開始時、学校は「児童数が多すぎて収容しきれない」として、6年生の児童らを嶺東村にある分校に移動させて授業を受けさせた。児童らは学校に寄宿していた。