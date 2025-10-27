Image: Shutterstock 爬虫類のおしっこが「結晶」だって知ってました？何十年もの間、研究者たちは爬虫類のおしっこが結晶である理由を観察してはいました。でも、詳しい仕組みについては、よくわからないままででしたが、ついにその謎が解けたのです。先日発表されたアメリカ化学会誌（Journal of the American Chemical Society）の論文で、有機化学者と爬虫類学者がタッグを組んだ研究チ