グラビアアイドルで俳優の田中美久が、28日発売の『週刊FLASH』（光文社）表紙＆巻頭および中面に登場した。【写真】完璧なボディ＆引き込まれる視線の田中美久ピンクづくしのスタイリングで、透明感あふれる素肌、貫禄すら感じる美貌に目を奪われる豪華14ページに。グラビア撮影の様子を収録した付録DVDも同梱している。同誌には、土田優空、弓川いち華、沢美沙樹、三田悠貴、入来茉里、いくみ、未白ちあ、山田かならも登場