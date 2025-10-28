定番食材の「ツナ缶」が様々な形に進化し再注目されています。中には「マグロ1匹から1缶しか作れない」というツナ缶も。【写真を見る】“1缶5400円”の高級ツナ？“野菜”たっぷり？進化する「ツナ缶」が人気【THE TIME,】 ツナ缶「売れ行き好調」「物価高の中でも、“ツナ缶は価格の上昇が比較的抑えられていて”好調が続いている」こう話すのは、『東急ストア』グロサリー部アシスタントバイヤーの川瀬麻衣さん。中目黒本店