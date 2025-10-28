理系の大学を卒業後に会社員などを経て、女優、グラドルとして活躍中の山田かなが、28日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】艶めかしい肢体で魅了した山田かな山田は1995年9月27日、千葉県生まれ。会社員などを経た後、2021年9月にグラビアデビュー。当時、芸能活動と並行して現役で大学にも通い始めたことが話題になる。現在は、グラビアのみならず、バラエティや映画出演など幅広く活躍中。今回は“ラブホ