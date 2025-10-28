駆け足で新幹線ホームに９月下旬の16時過ぎ、黒いワンピースにサンダル姿でJR品川駅の新幹線乗り口に小走りでやってきたのは、俳優の松本まりか（41）だ。すぐ横には、２人分の大きなスーツーケースを押す男性スタッフもいる。どうやら、これから新幹線に乗って地方へ仕事に行くところだったようで、２人は慌てた様子で改札口へ向かった。「松本のドラマ初出演は15歳。『六番目の小夜子』（NHK・’00年）で演じた学級委員長役が評