山本由伸へ敬意示す米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発。9回4安打無四球8奪三振、1失点の快投で完投勝利を挙げた。チームは5-1で勝利し、1勝1敗のタイに。ポストシーズンで2試合連続の完投という大貢献ぶりに、同僚の佐々木朗希投手がひれ伏した写真が話題となった。さらには佐々木の隣にいた意外な人物にも視線が注がれている。