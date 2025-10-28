27日に「第38回東京国際映画祭」が開幕。東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りでは、オープニングを飾るレッドカーペットイベントが開催された。会場には総勢263人の豪華ゲストが登場。のん、柴咲コウ、吉岡里帆、北川景子ら豪華俳優陣の華やかなルックを振り返る。【写真】俳優たちが豪華集結！美しいドレス姿の数々＜第38回東京国際映画祭＞レッドカーペットのルックを一挙見オープニング作品『てっぺ