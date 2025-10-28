▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・２８日５時）【宗谷地方】雨時々止む【上川地方】雪か雨【留萌地方】雨で暴風を伴う【網走地方】くもり時々晴れ【北見地方】くもり時々晴れ【紋別地方】くもり時々雪か雨【釧路地方】晴れ【根室地方】晴れ時々くもり【十勝地方】晴れ時々くもり【胆振地方】くもり時々晴れ【日高地方】晴れ時々くもり【石狩地方】くもり時々雪か雨【空知地方】雪か雨【後志地方】雪か雨【渡島地方】くも