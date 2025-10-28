◆東京六大学野球秋季リーグ戦第７週第３日▽明大１５―０立大（２７日・神宮）明大が１５―０で立大に大勝し、無傷の開幕１０連勝で０３年秋の早大以来、同校では９６年秋以来２度目の全勝優勝を成し遂げた。西武からドラフト１位指名を受けた小島大河捕手（４年）が４安打１打点の活躍を見せると、９回からは日本ハムから１位指名の大川慈英投手（４年）が３者凡退で試合を締めた。チーム打率３割２分５厘、防御率は０・７０