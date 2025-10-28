巨人・桑田真澄２軍監督（５７）が２７日、みやざきフェニックス・リーグの全日程を終えて総括した。１０勝５敗で１８チーム中４位となった。開幕前に指揮官はナインに向け「タイムマネジメント、セルフマネジメント、プロフェッショナルを頭に入れて過ごして」と提示。「できた人、できない人がいると思うけど、成長につなげていくと思う」と今後に期待した。ＣＳ第１Ｓの舞台を経験した中山、リチャード、佐々木らも途中から