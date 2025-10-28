◆報知プレミアムボクシング▽後楽園ホールのヒーローたち第２６回前編伊藤雅雪元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級チャンピオンの伊藤雅雪（３４）がプロモーターに転身してから３年がたった。引退直後の２０２２年７月にたちあげた「ＴＲＥＡＳＵＲＥＢＯＸＩＮＧＰＲＯＭＯＴＩＯＮ（トレジャーボクシングプロモーション）」はこれまで韓国、フィリピンなど海外を含め計１０回の興行を行い、軌道に乗り始めた。ボク