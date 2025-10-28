脳出血で療養中のモデルで俳優の清原翔が、仲間との最新ショットを公開した。２８日までにインスタグラムを更新し「昨日は神戸会の皆さんと初めましてのちーくん楽しかったー！」とコメント。人気モデルの佐藤栞里らと集合写真をアップした。清原はひげをはやしたワイルドな風ぼうで笑顔。フォロワーは「本当に素敵な関係性」「栞里ちゃんもいるー！」「みんな楽しそう」「ステキな仲間たちに囲まれて良い笑顔」とほっこり