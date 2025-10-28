長生炭鉱の跡地、ピーヤ（排気口）【映像】ダイバーが潜るピーヤ内部の様子（実際の映像）1942年2月、山口県宇部市で起きた長生炭鉱水没事故（ちょうせいたんこうすいぼつじこ）。183人が死亡、その約7割は朝鮮半島出身者だった。遺骨は今も冷たい海の底に眠っている。事故から80年以上が経過し、ようやく遺骨収集に向けた本格的な調査が始まった。動いたのは国ではなく市民団体だ。太平洋戦争により石炭の増産が求められるさ