オリオールズは27日（日本時間28日）、クレイグ・アルバーナズ氏（42）を新監督として正式に発表した。就任記者会見は11月4日の予定。アルバーナズ氏は10月30日に43歳の誕生日を迎えるが、その直前に最高のプレゼントを手にした。2025年にはガーディアンズでアソシエイト・マネージャーを務め、2024年はベンチコーチとして在籍。その前にはジャイアンツで4年間、ブルペンコーチおよび捕手コーチを担当した。さらに、メジャーで