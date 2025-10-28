高市首相が「労働時間規制の緩和の検討」を指示する中、厚生労働省の審議会で労働者側の委員から「強い懸念の声が寄せられている」として、反対の姿勢が示されました。厚労省の審議会では「働き方改革関連法」の施行から5年が経過し、関係法制の見直しに向けた議論が進んでいます。この中で先週、高市首相が「労働時間規制の緩和の検討」を上野厚労相に指示したことについて委員から意見が出ました。労働者側の委員からは、「働き