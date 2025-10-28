メラニン色素が少ないため、生まれながらに髪や肌が白い「アルビノ」。最近ではメディアでも知る機会が増えてきましたが、今から約40年前はアルビノという言葉自体が浸透しておらず、情報も乏しかったそう。そんな時代にアルビノの息子を産んだ粕谷幸司さんの母、友子さんは── 。（全2回中の1回） 【写真】「肌も髪も透けるような白だった」というお子さんの幼少期（全12枚） 見た目の違いに偏見が強い時代だった