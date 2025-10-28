TWICE・モモが“無防備な美しさ”際立つ衣装SHOTでファンを虜にしている。【写真】ほぼ無防備…モモのランジェリー風衣装モモは最近、自身のインスタグラムを更新。「あれもこれも。順番は適当に」とキャプションに綴り、ここ最近の近況とみられる写真を数枚投稿した。公開された写真には、グレーのスウェット姿で鏡越しに自撮りをするモモが写っている。オーバーサイズのトップスからは右肩部分が露出し、華奢な肩のラインやイン