今日28日(火)、北海道の日本海側は平地でも積雪となり、北部では大雪の恐れ。交通障害に注意。また、西よりの風が強く、日本海側では夕方にかけて暴風に警戒。東北と北陸も落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が必要。関東から九州は晴れるが風が冷たい。北海道は荒天交通障害に注意今日28日(火)、日本付近は西高東低の気圧配置で、日本海側を中心に、西または北よりの風が強いでしょう。北日本の上空約5500メートルに