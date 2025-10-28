消防によりますと、28日5時半ごろ、福岡市博多区で「建物の7階部分から火と煙」と近くに住む人から通報がありました。出火したのは福岡市博多区博多駅前にある9階建てマンションの7階部分で、消防車18台が出動して消火にあたり、午前6時半過ぎに消し止められました。警察によりますと、火元の部屋から助け出された女性１人が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。火元の部屋には高齢の女性が1人