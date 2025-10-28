韓国コスメブランド「peripera（ペリペラ）」から、秋の気分を盛り上げる“さつまいもモチーフ”の新色「さつまいもコレクション」が2025年11月8日（土）より順次発売されます♡チーク、アイシャドウパレット、ティント2種、さらには立体オーバー唇を演出するリップペンシルも登場。深まる季節にぴったりなカラーで、メイクのワクワクを楽しみませんか？ 新色4アイテムを一挙紹介 「さつま