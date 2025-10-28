「グローバル海洋装備産業特許発展報告（2025）」がこのほど開催された第3回崖州湾知的財産フォーラムで発表された。報告によると、現在までに世界の海洋装備産業における有効特許件数は30万6400件に達しており、技術の供給国・地域別に見ると、中国の海洋装備産業の有効特許件数は約16万6600件で、世界全体の54．4％を占めている。韓国、米国、日本がそれぞれ、2位、3位、4位につけている。人民日報が伝えた。有効特許の保有件数