帯広警察署は2025年10月28日、暴行の疑いで幕別町に住む地方公務員の男（38）を逮捕しました。男は2025年10月26日午後3時から午後5時40分ごろまでの間、自宅で10歳未満の息子と娘に対し、革製のベルトを使って背中を複数回叩くなどの暴行をした疑いです。10月27日、帯広市の児童相談所から「児童が父親から暴力を受けた」と警察に通報があり、事件が発覚しました。男は容疑を認め、「しつけの一環でやっただけ」などと話していると