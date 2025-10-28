米アマゾン・コムのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】ロイター通信は27日、米ネット通販大手アマゾン・コムが、最大3万人規模の人員削減を近く開始する計画だと報じた。雇用の適正化が狙いで、対象は人事など管理部門の幅広い部署に及ぶ可能性がある。早ければ28日にも通知を始めるという。報道によると、アマゾンの全従業員は約155万人。管理部門は約35万人で、このうち1割ほどを削減する可能性がある。実際に人員