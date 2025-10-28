グラビアアイドルで俳優の沢口愛華が、表紙・巻頭を飾る「blt graph. vol.112」（10月31日発売）の表紙カットが解禁された。「B.L.T.」にて連載していた「沢口生活」終了後、同媒体では初のグラビア掲載となる。【写真】進化続ける“グラビアクイーン”圧倒的な美貌とボディの沢口愛華通常版では、日の入り後の浜辺で見せた、アンニュイな表情を捉えたカットが表紙に採用された。日暮のどこか寂しさを感じる情景と彼女の表情