ロシアを訪問中の北朝鮮の崔善姫（チェ・ソンヒ）外相は27日、プーチン大統領と会談しました。モスクワの大統領府で崔善姫外相を迎えたプーチン大統領は、北京での金正恩（キム・ジョンウン）総書記との会談に触れ、「すべて計画通りに進んでいる。金総書記に心からの祝意を伝えてほしい」と述べました。崔外相は「責任を持って温かい挨拶を金総書記に伝えます」と応じました。これに先立ち崔外相はラブロフ外相とも会談し、ロシア