◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースＯＢの野茂英雄氏（５７）がドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ（ＷＳ）第３戦の始球式を務めることが２７日（日本時間２８日）に、球団から発表された。同日、試合前に会見したロバーツ監督は「彼に会えるのはとても楽しみ。あの『トルネード投法』でスプリットを投げる