歌手の青山テルマが２８日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告した。１０月２７日に３８歳の誕生日を迎えた青山は「無事本日３８歳になりました！！日々支えてくれるみんなのお陰で毎日楽しみながら悩みながら笑いながら生きてます本当にいつもありがとう」と感謝を述べた。最後に「３８歳もめっちゃ楽しむ！！これからもよろしくね」と宣言し、ショートカットでブルーヘア姿でメガネをかける姿などをアップした