『出口中絶のための1200kmの旅』（Ｂ.キャロット 著／川野夏実 訳）『出口中絶のための1200kmの旅』は、望まない妊娠をした29歳の独身女性マグダが安全に中絶を行うため、唯一の理解者であり批判者でもある姉のオリビアと交替で車を運転し、ポーランドからオランダまで一昼夜走り続けて移動する姿を追った物語だ。本書の特徴の一つは、グラフィック・ノベル（コマ割りで表現された読み物で、従来よりもストーリー重視のコミ